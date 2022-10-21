Украинцы в Польше смогут получить инструкцию для лекарств на родном языке

КИЕВ. 21 октября. УНН. Граждане Украины, проживающие в Польше, смогут получить электронную брошюру с информацией о продукте (e-PIL) для рецептурных лекарств на украинском языке. Данный проект добровольно поддерживается несколькими фармацевтическими компаниями для уменьшения риска злоупотребления лекарствами из-за незнания языка. Об этом сообщает In Poland, информирует УНН.

Детали



В соответствии с Директивой по фальсифицированным лекарственным средствам (FMD), на каждой упаковке лекарств, отпускаемых по рецепту, печатается уникальный код Datamatrix. Используя бесплатную специальную программу, врачи или пациенты могут сканировать код на упаковке и получить доступ к e-PIL.

Доступ к e-PIL на украинском языке возможен для пользователей Android и iOS. Скачать можно на Google Play или App Store.

Дополнение

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