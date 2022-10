В Евровидении-2023 примут участие 37 стран

КИЕВ. 20 октября. УНН. В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" примут участие 37 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (EBU).

Цитата

"37 стран примут участие в 67-м Евровидении, которое состоится в Ливерпуле (Великобритания – ред.)", – говорится в сообщении.

Детали

За победу на Евровидении-2023 будут соревноваться участники таких стран: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

EBU Members will compete to win the 67th @Eurovision Song Contest in Liverpool next year!



See the full list https://t.co/YL1RCI0sKm #Eurovision #ESC2023 pic.twitter.com/5X1eZRhjuS