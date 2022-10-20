Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Архив
11895

В Евровидении-2023 примут участие 37 стран

В Евровидении-2023 примут участие 37 стран

КИЕВ. 20 октября. УНН. В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" примут участие 37 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (EBU).

Цитата

"37 стран примут участие в 67-м Евровидении, которое состоится в Ливерпуле (Великобритания – ред.)", – говорится в сообщении.

Детали

За победу на Евровидении-2023 будут соревноваться участники таких стран: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евровидение-2023: Черногория и Северная Македония отказались от участия

Напомним

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.

Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины.

Источник: УНН
Теги: Евровидение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.