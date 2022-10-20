Дзюдо без барьеров: Георгий Зантарая провел открытую тренировку в рамках программы "Так, я можу!" для детей с инвалидностью

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с инвалидностью с участием первого чемпиона мира по дзюдо в истории Украины – Георгия Зантарая. Тренировка официально запустила в Киеве комплексную программу международного благотворительного фонда Parimatch Foundation «Так, я можу!», пишет УНН.

Идеология проекта - привлечь детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью) к спорту. Соорганизатором мероприятия и партнером программы стала школа Георгия Зантарая.

Георгий открыл в Киеве свою школу в 2020 году. До полномасштабного вторжения в ней занималось 300 детей. Сейчас насчитывается около 150 спортсменов. Чемпион и его команда начали направление для детей с инвалидностью в период войны. До февраля 2022 года Геогрий проводил тренировки для детей с инвалидностью. Во время полномасштабного вторжения было принято решение создать новую группу для спортсменов, благодаря которой они системно будут заниматься спортом.

В школе Георгия Зантарая работают тренеры: Денис Толкач, Анатолий Ласкута и Ольга Старубинская. Заниматься с детьми с инвалидностью также помогают друзья и волонтеры.

В рамках программы «Так, я можу!» около 40 детей с инвалидностью трижды в неделю будут посещать тренировки по дзюдо. Результатом программы является то, что дети становятся вовлеченными в двигательную физическую активность. За счет системных тренировок энергия высвобождается, снижается уровень стресса, апатии. У детей и их родителей появились новые знакомства. Для родителей видеть детей улыбающимися, активными, задействованными – это дополнительная поддержка. А для детей это возможность социализироваться, быть задействованными в повседневные процессы и главное – получать позитив от спорта.

"Спорт положительно влияет на физическое и психоэмоциональное состояние. Благодаря занятиям спортсмены заряжаются хорошими эмоциями, находят новых друзей. Дети с инвалидностью в школе занимаются уже полгода. И я рад, что наши тренировки продолжаются. Спасибо программе «Так, я можу!» и благотворительному фонду Parimatch Foundation за поддержку", – рассказал Георгий.

Поддержка от Parimatch Foundation позволяет покрыть заработную плату тренерам, закупку спортивного инвентаря и стоимость экипировки для детей, которые будут ходить на тренировки.

Программа «Так, я можу!» направлена на то, чтобы поощрять детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех. Три года подряд программу реализовывали во многих регионах Украины, и к февралю 2022 года уже насчитывалось 15 регионов. Более 300 детей с инвалидностью посещали группы по футболу, флорболу, черлидингу, дзюдо, греко-римской борьбе и др. После полномасштабного вторжения Фонд начал активно восстанавливать программы в регионах, где дети смогли бы заниматься спортом. На сегодня программа «Так, я можу!» работает в Кировоградской области, г. Киеве, Волынской области, и совсем скоро стартует в Полтавской области.

"Мы рады, что открываем еще одну группу в Киеве вместе со школой Георгия Зантарая для детей с ментальной инвалидностью. Для нас программа «Так, я можу!» имеет большое значение, потому что цель Фонда – делать спорт-инклюзивным и достижимым каждому ребенку, несмотря на социальные обстоятельства или физические особенности. Сейчас мы активно ищем тренеров и организации, которые готовы поддерживать детей, развивать в них потенциал и способствовать развитию спорта в стране. Нам очень приятно, что мы стали партнерами школы Георгия. Тем самым, вместе, мы предоставляем больше возможностей детям с инвалидностью заниматься спортом", – рассказала о запуске новой группы операционный директор Parimatch Foundation Анжела Фокина.

После тренировки кроме незабываемых эмоций будущие чемпионы получили подарки от Фонда, а также автограф от чемпиона. Закончили занятия совместной фотосессией с призывом «Так, я можу!».

Справочно

Parimatch Foundation - международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров у детей был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Основными направлениями работы являются помощь и поддержка в сфере спорта и образования. Parimatch Foundation реализует 5 комплексных программ в Украине: «Так, я можу!», «Спортивный наставник», «Новая физическая культура», «Помощь Украине» и «Mental Health».