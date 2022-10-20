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Сокращение ВВП и рост инфляции: МВФ оценил влияние вторжения россии на украинскую экономику

Сокращение ВВП и рост инфляции: МВФ оценил влияние вторжения россии на украинскую экономику

КИЕВ. 20 октября. УНН. Полномасштабное вторжение россии в Украину значительно повлияло на украинскую экономику, в частности привело к росту инфляции и сокращению ВВП. Такую оценку дал Международный Валютный Фонд, передает УНН.

Цитата

"Влияние на экономическую активность было огромным: реальный ВВП резко сократился, инфляция резко возросла, торговля была серьезно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня", – говорится в заявлении на сайте МВФ.

Детали

Как отметили, сразу после вторжения россии украинские власти быстро адаптировали денежно-кредитную и валютную политику для сохранения финансовой и курсовой стабильности.

Недавно для компенсации значительных потерь международных резервов была проведена девальвация обменного курса, которая помогла стабилизировать валютные резервы и сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность.

В МВФ подчеркнули, что фискальная политика ориентирована на приоритетные расходы в области обороны, социальные выплаты, гуманитарные нужды и восстановление критической инфраструктуры. Неопределенность в отношении размера потребностей в финансировании остается чрезвычайно высокой и сильно зависит от продолжительности войны и ее интенсивности.

Напомним

В Министерстве экономики сообщили, что по итогам трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%.

Согласно последнему прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), война россии против Украины приведет к сокращению экономики последней почти на треть в 2022 году.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, война
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