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НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%

НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%

КИЕВ. 20 октября. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что оставляет учетную ставку без изменений - на уровне 25%, пишет УНН.

Цитата

"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами НБУ, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов", - отметили в регуляторе.

Детали

Как сообщается, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% как минимум до II квартала 2024 года.

"Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", - отметили в регуляторе.

Дополнение

В июне Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25% с 10%.

Источник: УНН
Теги: НБУ, учетная ставка
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