НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%
КИЕВ. 20 октября. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что оставляет учетную ставку без изменений - на уровне 25%, пишет УНН.
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"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами НБУ, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов", - отметили в регуляторе.
Детали
Как сообщается, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% как минимум до II квартала 2024 года.
"Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов", - отметили в регуляторе.
Дополнение
В июне Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25% с 10%.