Укрэнерго призвало жителей центральных областей уменьшить использование электроэнергии

КИЕВ. 20 октября. УНН. Укрэнерго призвало жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно уменьшить использование электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook компании.

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Как отметили, в центральных областях Украины быстро растет уровень потребления электроэнергии, поэтому там вынуждены ввести временные ограничения на ее использование.

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"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", – говорится в сообщении.