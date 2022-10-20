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Укрэнерго призвало жителей центральных областей уменьшить использование электроэнергии

Укрэнерго призвало жителей центральных областей уменьшить использование электроэнергии

КИЕВ. 20 октября. УНН. Укрэнерго призвало жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно уменьшить использование электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook компании.

Детали

Как отметили, в центральных областях Украины быстро растет уровень потребления электроэнергии, поэтому там вынуждены ввести временные ограничения на ее использование.

Цитата

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", – говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия
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