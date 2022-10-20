Зеленский официально одобрил санкции против олигархов и компаний рф: кто в списке

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесменов и компаний рф. Соответствующие указы №726 и №727 от 19 октября обнародованы на сайте Президента, пишет УНН.

Детали

Так, согласно указу №726, санкции вводятся против 1374 компаний, организаций и других юридических лиц, некоторые сроком на 10, некоторые - на 5 лет.

Тем же указом введены санкции против 2251 физического лица, некоторые граждане рф. Так, санкции против некоторых лиц - на десять лет, против некоторых - на 5 лет. Среди них в частности Лилия и Павел Ротенберги, Саид Керимов. Полный список здесь.

Указом №727 вводятся санкции также против физических лиц, в этом списке их 256, санкции вводятся на 10 лет. В частности, братья Ротенберги - бизнесмен Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг, члены их семьи, депутат совфеда рф Сулейман Керимов, миллиардер и политик Михаил Прохоров и др. Полный список здесь.

Ранее

О том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие санкций против российских олигархов, компаний и предприятий, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.