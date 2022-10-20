ГУР: рф отправила на войну в Украину более 8 тысяч "вагнеровцев", большинство - бывшие заключенные

КИЕВ. 20 октября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) сообщило, что более 8000 наемников чвк «вагнера» («лига») принимают участие в полномасштабной войне рф. Большинство состава - бывшие заключенные, на них приходится наибольший процент погибших, информирует УНН.

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«К боевым действиям на территории Украины привлечено более 8000 наемников чвк «вагнера» («лига»). Большинство подразделений сейчас находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого соприкосновения», - говорится в сообщении.

Детали

В ГУР отметили, что их задача - поддержка меньшей по численности группы опытных «контрактников». При этом, наибольшие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные.

«Чтобы не оказаться под угрозой «кадрового голода», «вагнер» срочно проводит подготовку несколько дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий», - добавили в пресс-службе.

Дополнение

Глава чвк «вагнер» евгений пригожин вербует на войну против Украины зеков, чтобы использовать их как «пушечное мясо» во время разведки украинских позиций.