"Без очередей и сбора бумажек": в приложении "Дія" начинают тестирование новых услуг для ВПЛ

КИЕВ. 20 октября. УНН. Государственное приложение «Дія» начинает тестирование новых услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которая позволит облегчить смену места жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

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«Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов изменить место жительства и отменить свой статус в Дії. Начинаем бета-тестирование новых услуг», - написал в Telegram.



Детали

По словам министра, после полномасштабного вторжения 1,4 млн человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформлении регулярных выплат от государства в Дії.

«Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или вовсе отменить статус ВПЛ в приложении», - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что присоединиться к бета-тесту можно по ссылке. После старта бета-тестирования человек получит на почту подробную инструкцию по его прохождению.

Так, для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в «Дії».

Дополнение

У украинцев появилась возможность подать заявление на усыновление ребенка через портал государственных услуг «Дія».