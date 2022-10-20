"Над Украиной должен быть воздушный щит": Зеленский поблагодарил Штайнмайера за ПВО

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за первую систему противовоздушной обороны IRIS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

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"Предметный и продуктивный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS – должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит Президента Германии в Украину", – отметил Зеленский.

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