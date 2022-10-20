Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9510

"Над Украиной должен быть воздушный щит": Зеленский поблагодарил Штайнмайера за ПВО

"Над Украиной должен быть воздушный щит": Зеленский поблагодарил Штайнмайера за ПВО

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за первую систему противовоздушной обороны IRIS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Предметный и продуктивный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS – должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит Президента Германии в Украину", – отметил Зеленский.

Напомним

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T, которую передала Германия, уже в Украине. 

18 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Германия, Штайнмайер, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.