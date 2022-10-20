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На Днепропетровщине ожидают, что отопительный сезон начнется в начале ноября

На Днепропетровщине ожидают, что отопительный сезон начнется в начале ноября

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Днепропетровской области ожидают, что отопительный сезон начнется в начале ноября. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Мы ожидаем, что отопительный сезон будет начат в начале ноября, но сейчас соответствующие комиссии, областная военная администрация каждый день мониторит ситуацию, в том числе с погодными условиями. Потому что мы можем видеть такую ситуацию, что люди будут дома, будут греться и ... будет нагрузка на электросети, на систему», - рассказал Лукашук.

Детали

Он отметил, что этот вопрос рассматривается и возможно на Днепропетровщине отопительный сезон начнется немного раньше.

Кроме того, Лукашук сообщил, что энергоснабжение сейчас есть во всех районах.

«Сейчас отключений в области еще не было», - добавил Лукашук.

Дополнение

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщал, что российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область
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