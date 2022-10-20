кремль разослал пропагандистам очередную методичку - о "военном положении" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 20 октября. УНН. В распоряжении издания "Медуза" оказалась новая пропагандистская методичка кремля о том, как "правильно" в рф рассказывать населению о введенном "военном положении" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом информирует УНН.

Детали

"Медузе" удалось получить методичку о том, как пропагандисты должны рассказывать про военное положение. Его будут сравнивать с пандемией ковида (борьбу с которой россия тоже провалила)", - отмечает издание.

Главный тезис методички: «Важно успокоить аудиторию – ничего существенного не изменилось!» Пропагандистам велено делать акцент на том, что "военное положение" введено «только на четырех территориях». Ограничения, которые будут вводиться в российских регионах, пропаганде следует объяснять необходимостью «защиты критически важной инфраструктуры».

"Военное положение" поручено сравнивать с пандемией ковида. «Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», – подчеркнули составители документа ключевой тезис.

Напомним

российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.