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Украина уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО – Ермак

Украина уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО – Ермак

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украина уже уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде российской федерации. Об этом в своем Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

“Украина уже уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде рф. Членство Украины в НАТО точно усилит Альянс”, – написал Ермак.

Напомним

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку по ускоренной процедуре на членство в НАТО.

Страны Балтии объявили, что "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины" в оборонный Альянс.

По состоянию на 5 октября заявку о членстве Украины в НАТО публично поддержало уже 11 стран.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс – лишь вопрос времени. Украина понимает, куда движется, и ее членство в ЕС и в НАТО – это нормы Конституции.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Андрей Ермак
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