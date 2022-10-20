Цены растут и дальше: в НБУ дали прогноз
КИЕВ. 20 октября. УНН. Инфляция в Украине в октябре продолжает расти, против 24,6% по итогам сентября. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.
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"По предварительным оценкам Национального банка, ускорение инфляции продолжается и в октябре. Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны россии против Украины", - указывают в Нацбанке.
Детали
Среди факторов роста цен НБУ в частности называет:
- нарушение цепочек поставок,
- разрушение производств,
- сокращение предложения товаров и услуг,
- увеличение затрат бизнеса,
- эффект переноса на цены повышения официального курса гривны к доллару,
- дальнейший рост инфляции в мире.
В то же время фактическая ценовая динамика, говорят в НБУ, "была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза".
Фиксация тарифов на коммуналку и достаточное количество топлива на рынке вместе с его льготным налогообложением сдерживали рост цен, указали в Нацбанке.
"В этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при условии ожидаемого снижения рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики", - отметили в регуляторе.
Дополнение
На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 22,7%) подорожали яйца.