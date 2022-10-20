"Хочу жить": более 3 тыс. оккупантов обратились на горячие линии о готовности сдаться в плен

КИЕВ. 20 октября. УНН. На горячие линии проекта "Хочу жить" поступило более 3 тыс. обращений российских военных о готовности сдаться в плен. Об этом сообщил спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

"С момента старта проекта уже имеем более 3000 обращений от российских военных. Цифру тех, кто добровольно сдался в плен, в целях безопасности пока не называем", - сказал Матвиенко.

Детали

По словам Матвиенко, этот проект себя полностью оправдал. Ведь результат есть и российские военные активно сдаются в плен. Информация о проекте быстро распространяется по территории россии и дает положительные результаты.

Дополнение

17 октября сообщалось, что в россии заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который военным рф предлагается подать заявку на сдачу в плен ВСУ.

В Оперативном командовании "Юг" отметили, что продолжают функционировать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать.