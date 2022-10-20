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Лиз Трасс объявила об отставке с должности премьера Великобритании

Лиз Трасс объявила об отставке с должности премьера Великобритании

Лиз Трасс

КИЕВ. 20 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьера в заявлении на Даунинг-стрит, пишет УНН.

Детали

Как сообщает BBC News, Лиз Трасс объявила о том, что уходит с поста премьер-министра, выступая на Даунинг-стрит. Она сказала, что сообщила королю Чарльзу ІІІ, что уходит с поста лидера Консервативной партии.

Трасс говорит, что не может выполнить мандат, которым её наделили.

Так, выступая, она заявила, что пришла к власти в период "большой экономической и международной нестабильности". Она добавила: "Я признаю… в возникшей ситуации, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия".

Как сообщается, Трасс встречалась с председателем "комитета 1922 года", когда все больше тори начали призывать ее уйти в отставку.

Дополнение

Трасс заняла должность только в начале прошлого месяца.

Как отмечает BBC, за пять недель Трасс потеряла двух главных министров, поддержку парламентской фракции и электората. Ее рейтинг едва дотягивает до 15% - это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории. Хуже того, ее план реформ в духе брекзита не нашел понимания на рынках, что поставило под угрозу финансовую стабильность, пенсионную систему и экономику в целом.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Лиз Трасс
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