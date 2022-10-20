ЕС ввел санкции против производителя беспилотников "Шахед" и трех иранских генералов

КИЕВ. 20 октября. УНН. Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" - Shahed Aviation Industries и трех генералов этой республики. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, опубликованном в "Официальном журнале ЕС", передает УНН.

Цитата

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Иранский режим оказывает военную поддержку неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне россии против Украины. Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что причастны три физических лица и одна организация в разработке и поставках беспилотных летательных аппаратов в россию", - говорится в журнале.

Детали

В документе указано, что санкции вводятся против Shahed Aviation Industries производителя беспилотников "Шахед" и трех иранских генералов.

Shahed Aviation Industries — аэрокосмическая компания Корпуса стражей исламской революции..., которая отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed. Дроны серии Шахед были поставлены в рф и используются в агрессивной войне против Украины.

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери является начальником штаба Вооруженных Сил Ирана. Он занимается военной программой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и играет фундаментальную роль в оборонном сотрудничестве Ирана с россией.

Генерал Сайед Ходжатолла Курейши является главой отдела снабжения, исследований и промышленности... и отвечал за ведение переговоров по соглашению с рф о поставках беспилотных летательных аппаратов иранского производства (БПЛА) для их применения в агрессивной войне против Украины.

Бригадный генерал Саид Агаджани – наблюдает и руководит планированием, оборудованием и обучением иранских БПЛА, а также поставками беспилотников международным союзникам Ирана, включая рф.

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, что российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

За последнее время рф нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отметили в МИД.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого обратился к ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

МИД Украины официально указало, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.

Иран несколько раз в этом месяце отрицал, что поставляет оружие россии.