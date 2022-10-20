Не год: НБУ дал прогноз по возвращению инфляции на довоенный уровень

КИЕВ. 20 октября. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 20,8%, а еще через год достигнет уровня ниже 10%. Именно на уровне 10% она была до начала полномасштабного вторжения рф в Украину, передает УНН.

Детали

Как указали в НБУ, из-за негативного влияния полномасштабной войны на предложение товаров и ожидания экономических агентов инфляция ускорится до 30% в конце текущего года. Но, говорят в НБУ, это еще умеренные темпы, учитывая войну и инфляционные рекорды в странах по миру.

Национальный банк ожидает, что темпы роста цен начнут замедляться со следующего года "благодаря постепенному налаживанию логистики и производства, снижению мировой инфляции и умеренно жестким монетарным условиям". И ожидают, что этот процесс ускорится в середине года "учитывая эффекты высокой базы сравнения и ожидаемое ослабление рисков по безопасности, что является ключевым предположением нового прогноза Национального банка".

Последнее будет способствовать еще ряду процессов, которые, по ожиданиям НБУ, должны привести к "дальнейшему наращиванию предложения и стабилизации потребительских цен". Также в Нацбанке говорят, что отказ от "монетизации дефицита бюджета" поспособствует улучшению инфляционных ожиданий, как и "взвешенная долговая политика правительства".

Цитата

"Под действием соответствующих факторов инфляция в следующем году замедлится до 20,8%, а еще через год – ниже 10%. Более быстрому замедлению инфляции в последующие годы будет мешать прежде всего высокая стоимость энергоносителей, что будет побуждать к поэтапному приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги до рыночных уровней", - отметили в НБУ.

Дополнение

Инфляция в Украине в октябре продолжает расти, против 24,6% по итогам сентября.