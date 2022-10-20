Россияне нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины

КИЕВ. 20 октября. УНН. С 10 октября российские оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет УНН.

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«С прошлого понедельника и по сегодня мы имеем уже суммарно под 300 ударов по энергосистеме: ракетами, артиллерией и дронами. Безусловно, идет подготовка, готовится сценарий, что делать в случае драматических повреждений в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления, чем мы делаем сейчас», - рассказал Галущенко.

По его словам, в таком случае – это целый механизм, в котором будут задействованы почти все государственные органы, все военные администрации на местах, и это будет скомуницировано с гражданами, чтобы они четко знали, что им делать в той или иной ситуации.

«Условно: где будет возможность получить электроэнергию, тепло, зарядить телефон, получить связь и так далее», - сказал Галущенко.

Дополнение

Вследствие вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.

Галущенко сообщал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, пострадавшей в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики предусматривают и прорабатывают несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.