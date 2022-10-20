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Сотрудничали с оккупантами: двум коллаборантам в Харьковской области сообщено о подозрении

Сотрудничали с оккупантами: двум коллаборантам в Харьковской области сообщено о подозрении

КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум представителям оккупационной власти на ныне освобожденной Харьковской области. Предатели сотрудничали с оккупантами и принимали активное участие в заседаниях так называемой администрации, пишет УНН.

Цитата

«Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 48-летний местный житель с начала оккупации поселка Чкаловское Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации рф. С марта он занимал должность «главы объединенной громады», осуществляя в интересах врага организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Чкаловском и еще девятнадцати близлежащих населенных пунктах.

Другой 42-летний коллаборант изъявил желание стать «старостой» Чкаловского. С начала июля по сентябрь он регулярно участвовал в заседаниях оккупационной администрации в г. Балаклея, осуществлял по их указанию сбор информации и заявлений от жителей Чкаловского.

Сотрудники СБУ задержали «старосту» Чкаловского после деоккупации поселка. «Глава громады» сбежал на территорию страны-агрессора еще в начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Разоблачение коллаборантов осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Дополнение

Служба безопасности Украины продолжает работу по документированию деятельности организаторов фейкового «плебисцита» на временно оккупированных территориях Донбасса. Служба сообщила о подозрении еще 26 организаторам «путинского шоу референдумов».

Источник: УНН
Теги: СБУ, Харьков и Харьковская область
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