На следующей неделе Украин получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования

КИЕВ. 20 октября. УНН. МИД Украины ведет активную работу с международными партнерами для поставки в Украину энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов рф по системам жизнеобеспечения. Первые около 600 единиц оборудования поступят в страну уже на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Цитата

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина направила запросы на соответствующую помощь через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС.

Президент Зеленский поставил дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей МВД, Минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимое оборудование в кратчайшие сроки”, - сказал Кулеба.

Отмечается, что благодаря оперативной работе дипломатов уже удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши.

"Первые из около 600 единиц оборудования поступят в Украину уже на следующей неделе", - информирует МИД.

В МИДе отмечается, что стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ в случае поражения критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключений электроснабжения.

«Целенаправленные удары россии по критической энергетической инфраструктуре являются военными преступлениями, за которые мы обязательно привлечем россию к ответственности. Российский ракетный террор не сломает ни Украину, ни наших партнеров. Наша солидарность станет только сильнее. Уже за первые дни работы есть подтверждение поставок оборудования от партнеров”, — подытожил Кулеба.

Справка

Украина направила официальные обращения на поставки энергетического оборудования в такие международные организации и компании, как ENEDIS, EDF, SER, Electriciens Sans Frontiers, Total Energies, Energy Electrabel, SPUE SA, CIDCA, RARS, MSB, AIDA, USAID, UKAID, CIDA, ISRAID.

Дополнение

В результате вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.

Галущенко сообщал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, пострадавшей в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики предусматривают и прорабатывают несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.