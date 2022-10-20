В Ровно сообщили о заминировании ТРЦ – мэр

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Ровно проверяют сообщения о заминировании торгово-развлекательного центра. Об этом в Telegram написал мэр города Александр Третьяк, передает УНН.

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"В городе снова зафиксировано сообщение о возможном минировании ТРЦ. На место происшествия выехали спасатели ГУ ГСЧС в Ровенской области. Прошу вас сохранять спокойствие и следить за указаниями правоохранителей", – написал Третяк.

Напомним

3 октября в Кременчуге Полтавской области поступило сообщение о заминировании больницы восстановительного лечения.