Генштаб: самой сложной ситуация остается в Донецкой области

КИЕВ. 20 октября. УНН. Самой сложной ситуация остается в Донецкой области, потому что у врага до сих пор есть цель выйти на административные границы этого региона. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"Наиболее сложной в оперативном плане продолжает оставаться ситуация в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка, где противник путем ведения штурмовых действий пытается продвинуться вперед для дальнейшего выхода на административные границы Донецкой области. На данных направлениях противником применяются частные военные компании, численность которых в последнее время увеличена за счет бывших заключенных", – сообщил Громов.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение в виде мобилизованных. В регионе фиксируют многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключают, что значительное количество мобилизованных прибыло из тюрем.