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В "Укрэнерго" вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях

В "Укрэнерго" вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях

КИЕВ. 20 октября. УНН. В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН.

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«Уважаемые потребители! Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерской центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго).

Дополнение

Ранее Укрэнерго призвало жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно уменьшить использование электроэнергии.

Галущенко сообщал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, которая пострадала в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны.

Так, в результате вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.

Источник: УНН
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