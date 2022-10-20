В рамках тура "Кино ради победы" состоялось более 900 кинопоказов

КИЕВ. 20 октября. УНН. В рамках Национального тура “Кино ради победы” с 6 августа по 20 октября состоялось 906 кинопоказов в 170 населенных пунктах 18 областей Украины. Об этом сообщили в благотворительном фонде “МХП-Громаді”, который является одним из организаторов тура, передает УНН.

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“В такие сложные периоды как сейчас самоидентификация становится определяющей частью кампаний, проектов, организаций. Мы быстро взрослеем, учимся принимать сложные решения, познаем новые грани себя как украинцев. Для этого процесса культура и особенно кинематограф имеет принципиальное значение. Поэтому для нас важно поддерживать культурные кинопроекты такого масштаба. Они дают возможность широкому кругу украинцев прикоснуться к нашему кино, осознать его, прожить. Подобными проектами мы расширяем аудиторию и через большие экраны, диалоги и сюжетные перипетии распространяем наш культурный код туда, где когда-то такие показы казались невозможными. И каждый из 906 показов – наша маленькая, но уверенная Победа!” - рассказала директор “МХП-Громаді” Татьяна Волочай.

Детали

В рамках тура был продемонстрирован 41 полнометражный фильм, созданный при государственной поддержке. В частности в воинских частях состоялись допремьерные премьерные показы фильмов: «Ветер с востока» режиссера Екатерины Степанковой, «Щедрик» режиссера Олеси Моргунец-Исаенко, «Небо. Зонтик» режиссера Зазы Буадзе, «Обмен» режиссера Владимира Харченко-Куликовского, «Снайпер. Белый ворон» режиссера Марьяна Бушана и «Я работаю на кладбище» режиссера Алексея Тараненко.

Добавим

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаді", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” вместе с группой KOZAK SYSTEM организовали тур уличных концертов “Пой ради победы”.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.