Испания и Франция заставили россиян платить за яхты, замороженные из-за санкций

КИЕВ. 20 октября. УНН. Испания и Франция заставили владельцев суперяхт, замороженных из-за санкций, оплачивать их содержание, сообщили Reuters три источника, передает УНН.

Детали

В Испании шесть судов были заморожены после санкций, введенных после вторжения россии в Украину в феврале.

Большинство владельцев платят за техническое обслуживание, экипаж, стыковку и страховку, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Физическим лицам обычно запрещено совершать финансовые операции в юрисдикциях, где к ним применяются санкции, но правительства Испании и Франции разрешают платежи в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством согласно трем источникам агентства.

Министерство финансов Испании сообщило Reuters, что закон 2014 года, принятый после аннексии Крыма россией в том же году, позволяет лицам, находящимся под санкциями, проводить необходимые платежи для удержания активов.

Испанские власти считают, что яхта Crescent контролируется Эдуардом Худайнатовым, бывшим главой российского энергетического гиганта «Роснефть», сообщил Reuters источник в правительстве.

Судно Lady Anastasia зарегистрировано в государственной базе данных судоходства Equasis, принадлежащей компании Homeland Shipping Limited. Испанские власти считают, что эту фирму контролирует глава оружейной группы "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, который находится под санкциями, сообщил источник, осведомленный в этом вопросе.

Во Франции заморожены пять яхт олигархов. Акционер российского Альфа-банка Алексей Кузьмичев, который находится под санкциями, оплачивал два своих замороженных судна в Каннах и Антибах.

Суд в начале октября постановил освободить яхту в Антибах из-за процессуальных ошибок при ее аресте. Решение по второй яхте находится на рассмотрении.

Добавим

В марте премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал, объявив о замораживании одной яхты в Испании, «решительно» и «жестко» ударить по союзникам путина.

На данный момент продана только одна арестованная яхта: Axioma была продана с аукциона в Гибралтаре в августе по распоряжению банка JP Morgan, а не правительства.

Предложения США и Евросоюза продать арестованные российские активы и передать вырученные средства Украине застопорились.