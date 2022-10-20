В США осмотрели обломки иранских дронов-камикадзе, которые россия использовала в Украине - WP

КИЕВ. 20 октября. УНН. Правительство США изучило обломки дронов иранского производства, сбитых в Украине, углубив свое понимание относительно беспилотных летательных аппаратов, которые россия запустила во время серии атак дронов-камикадзе на критически важную инфраструктуру страны, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "информация о структуре и технологии беспилотников может оказаться решающей, помогая Соединенным Штатам и их украинским союзникам лучше идентифицировать и, наконец, поразить их, прежде чем они смогут достичь своих целей". Официальные лица заявили, что такое же использовалось в прошлом для изучения вооружений, развернутых марионетками Ирана в конфликтах на Ближнем Востоке.

"Не было понятно, как Соединенные Штаты получили доступ к обломкам беспилотников, однако Пентагон тесно координирует свои действия с украинскими военными и поддерживает небольшое административное присутствие в посольстве США в Киеве. Эту команду возглавляет генерал армии с одной звездой", - отмечает издание.

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, которые российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Только за последнее время рф нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отметили в МИД.

При этом за 36 суток украинские военные сбили 223 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

МИД Украины официально указало, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.

Иран несколько раз в этом месяце отрицал, что поставляет оружие россии.