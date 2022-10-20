Украинцы активно открывают компании в Польше

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинцы все чаще решают открыть бизнес в Польше. Только с начала этого года более 10 тысяч предприятий было зарегистрировано. Об этом сообщает издание Business Insider Polska, информирует УНН.

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«Ровно 10 207. Столько компаний с начала года основали украинцы в Польше. Подавляющее большинство из них, 9829 после 1 марта 2022 года», - такие данные предоставляет реестр CEIDIG.



Детали



Руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковская отметила, что количество новых компаний, созданных выходцами из Украины, растет. Например, в январе их было 188, а в сентябре 2273.

«Данные за сентябрь являются решающими, поскольку они показывают, что тенденция сохраняется. Почему этот месяц так важен? Учитывая расписание календаря учебного года, можно предположить, что если кто-то остался в Польше до сентября, то отдал своих детей в школу сюда, а это важное решение с точки зрения выбора родного центра. Если к этому добавить решение о создании фирмы, то есть выбор формы заработка и обеспечения источника дохода, то можно предположить, что эти люди планируют связать свою жизнь с Польшей на дольше», - объясняет эксперт.

Дополнение

На начало августа 390 тыс. украинцев, которые выехали в Польшу из-за полномасштабного вторжения, устроились на работу.