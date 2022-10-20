За последние 10 дней по Украине было запущено 154 вражеские ракеты - Генштаб

КИЕВ. 20 октября. УНН. За последнюю декаду октября враг значительно увеличил интенсивность ракетных ударов и применения дронов-камикадзе по территории Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"С 10 октября противник выпустил 154 ракеты, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. Тогда было выпущено 21 ракету. Основным типом ракетного вооружения, которое применял противник в течение прошлого периода стали крылатые ракеты воздушного базирования. Почти треть – 29% от примененных ракет – составили крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”. Также противник увеличил количество ракет наземного базирования, применено 8 ракет. Эффективность работы нашей противовоздушной обороны остается на высоком уровне – 64%, а это 81 ракета из 126", - сказал Громов.

По его словам, также россияне увеличили интенсивность применения дронов-камикадзе. С 10 октября противник применил 176 БПЛА по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза. 65 дронов, вероятно, были нацелены по объектам в Киеве и Киевской области, 27 из них были выпущены с территории республики беларусь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за месяц украинские защитники сбили 233 иранских Shahed. За вчера только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов.