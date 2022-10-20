Канцлер Германии Шольц: тактика выжженной земли не поможет путину выиграть войну

КИЕВ. 20 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что путин использовал энергию и голод как оружие, но не смог сломать единство Запада и не достигнет своих военных целей с помощью тактики выжженной земли, передает УНН ссылаясь на DW.

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Выступая перед парламентом, он также сказал, что Германия освободилась от зависимости от российского газа, но работает над снижением цен на энергоносители, в частности, путем заключения новых контрактов на поставку газа с другими странами.

«Мы не оставим последнюю эскалацию Москвы без ответа… Тактика выжженной земли не поможет россии выиграть войну. Она лишь укрепит единство и решимость Украины и ее партнеров», - заявил Шольц.

«Вся ложь и пропаганда, разговоры о «спецоперациях» и быстрых победах - все это было лишь фасадом, как потемкинская деревня», - добавил канцлер.

Обращаясь к законодателям, Шольц сказал, что европейские страны увеличат военную поддержку Украины после недавних атак россии.

«Министры иностранных дел Европейского союза приняли решение о новой учебной миссии для около 15 тысяч украинских военных в ЕС. Одна из двух штаб-квартир будет в Германии», - сказал Шольц.

"И к весне мы собираемся подготовить полную бригаду численностью до 5 тысяч человек. Этим мы подчеркиваем нашу готовность оказывать долгосрочную поддержку в строительстве Вооруженных Сил Украины", - добавил он.

Шольц осудил недавние военные удары россии и сказал, что «преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями».

Он также подчеркнул, что Германия продолжит поставки оружия в Украину, чтобы помочь стране укрепить свою защиту от новых нападений.

"В июне мы пообещали отправить в Украину современные системы ПВО", - сказал Шольц, имея в виду ПВО IRIS-T.

«Первую из них мы доставили нашим украинским друзьям на прошлой неделе раньше, чем планировалось изначально. Еще три будут доставлены как можно скорее», - сказал он.

Финансовые потребности Украины будут покрыты до конца года благодаря взносам ЕС и клуба промышленно развитых стран G7, заявил канцлер.

«Хорошая новость заключается в том, что финансовые потребности Киева практически покрыты до конца года - ЕС и G7 играют решающую роль», - заявил Шольц в парламенте, предупредив, что в ближайшие годы Украине понадобится гораздо больше для восстановления.