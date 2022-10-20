"Зерновая инициатива": из Украины уже вывезли 8 млн тонн агропродукции

КИЕВ. 20 октября. УНН. За время действия "Зерновой инициативы" из портов Одесской области вывезли 8 млн тонн украинской агропродукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Министерства инфраструктуры Украины.

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"С момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано уже 8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", – говорится в сообщении.

Детали

Сегодня, 20 октября, из порта Южный вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T – на их борту 82 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина – крупный экспортер зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку зашло в порт Одесской области 6 августа.