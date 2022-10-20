The Times: Борис Джонсон собирается снова побороться за пост премьера Британии

КИЕВ. 20 октября. УНН. Борис Джонсон намерен выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, сообщает The Times, пишет УНН.

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"Ожидается, что Борис Джонсон будет участвовать в гонке, чтобы заменить Лиз Трасс и считает, что это вопрос "национальных интересов", - пишет The Times со ссылкой на источники.

Детали

Бывший премьер-министр, покинувший свой пост всего шесть недель назад, "ищет отзывов от друзей", но, как говорят, верит, что сможет изменить ситуацию. Несколько депутатов-консерваторов уже предлагают, чтобы он сменил Трасс, которая ушла в отставку сегодня днем после 44 дней пребывания в должности.

Трасс сказала, что преемник будет избран в течение недели, "чтобы выполнить наши финансовые планы и сохранить экономическую стабильность нашей страны". По словам парламентария сэра Грэма Брейди, председателя "комитета 1922 года", который проводит выборы лидеров тори, консерваторы будут "консультироваться".

Напомним

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.

Трасс заняла должность лишь в начале прошлого месяца.

Как отмечает BBC, за пять недель Трасс потеряла двух главных министров, поддержку парламентской фракции и электората. Ее рейтинг едва дотягивает до 15% - это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории. Хуже того, ее план реформ в духе брекзита не нашел понимания на рынках, что поставило под угрозу финансовую стабильность, пенсионную систему и экономику в целом.