США должны сейчас готовиться к вторжению Китая на Тайвань - адмирал

КИЕВ. 20 октября. УНН. Американские военные должны быть готовы отреагировать на потенциальное вторжение на Тайвань уже в этом году, заявил старший адмирал, командующий военно-морскими операциями США Майкл Гилдей сигнализируя о повышенной тревоге относительно намерений Пекина. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Адмирал Майкл Гилдей стал последним высокопоставленным чиновником в Вашингтоне, который выразил обеспокоенность тем, что Си Цзиньпин может быть гораздо более готовым, чем считалось ранее, захватить Тайвань.

Си находится на пороге третьего пятилетнего срока у руля самой густонаселенной страны в мире, выступив в воскресенье со знаковой речью на съезде Коммунистической партии, где он подтвердил свое обещание однажды «соединить» или силой захватить Тайвань.

Во время обсуждения Гилдея спросили о речи Си и о том, согласен ли он с комментариями другого адмирала США о том, что Пекин будет готов захватить Тайвань к 2027 году.

«Дело не только в том, что говорит Си, дело в том, как ведут себя китайцы и что они делают», - сказал Гилдей Атлантическому совету.

«И то, что мы видели за последние 20 лет, это то, что они выполнили каждое обещание, которое они дали ранее. Поэтому, когда мы говорим об окне 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года», - добавил он.

Комментарии Гилдея прозвучали на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Пекин хочет захватить Тайвань «в гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее, добавив, что при Си возник «совершенно другой Китай».

Дополнение

Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала Тайвань, но считает самоуправляемый остров своим.

Тайвань не является договорным союзником Соединенных Штатов, но Конгресс обязан по закону продавать оборонительное оружие Тайбэю.

Позиция Пекина уже давно заключается в том, что он стремится «к мирному воссоединению» с Тайванем, но оставляет за собой право применить силу в случае необходимости, особенно если остров официально провозгласит независимость.

Недавнее вторжение россии в Украину, которое Китай не осудил, также вызвало опасения, что Пекин может предпринять аналогичные шаги против 23-миллионного населения Тайваня.