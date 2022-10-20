Дополнительное оружие, европерспектива и визит в Украину: Зеленский поговорил с президентом Германии

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный и конструктивный разговор с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Офисе президента, речь шла о потребностях Киева в дополнительных системах ПВО, европейской перспективе и визите Штайнмайера в Украину, передает УНН.

Детали

Глава Украинского государства подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте. Отдельное внимание было уделено воздушному террору со стороны россии и целенаправленному разрушению государством-террористом энергетической инфраструктуры Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе.

«Цель этих действий одна – уничтожить критическую инфраструктуру Украины, прежде всего энергетическую, перед зимой. Уничтожить волю нашего народа. Это то, о чем мы предупреждали наших партнеров», – акцентировал Владимир Зеленский.

Была отмечена настоятельная необходимость активных действий международных партнеров, чтобы как можно быстрее развернуть воздушный щит над Украиной. Владимир Зеленский поблагодарил Германию за передачу первой системы противовоздушной обороны IRIS-T, которая уже доказала свою высокую эффективность, и выразил надежду на получение дополнительных таких систем. Речь шла также о немецкой бронетехнике, артиллерийских системах и других элементах оборонной помощи ФРГ, необходимых для освобождения украинских земель, добавили в ОП.

Собеседники отметили важность продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Германии, материально-технической помощи нашим силам обороны, а также готовность безотлагательно помочь в преодолении острых гуманитарных последствий российского ракетного террора, в частности в восстановлении электро- и водоснабжения и отопления. Президент Украины поблагодарил Германию за первые предоставленные дизельные генераторы.

Отдельно лидеры обсудили движение Украины в ЕС, а также украинско-немецкое взаимодействие в рамках ООН.

Стороны положительно оценили реализацию экспортной зерновой инициативы и высказались за необходимость ее продолжения.

Президенты уделили внимание подготовке ожидаемого визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину, резюмировали в ОП.

Напомним

Как сообщал УНН, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев.

Весной президент Украины Владимир Зеленский отказался от визита федерального президента в Киев. Это привело к месяцам разногласий между Киевом и Берлином. Летом Зеленский наконец пригласил федерального президента посетить украинскую столицу. Отмечается, что Штайнмайер и Зеленский урегулировали разногласия во время телефонного разговора.

Основанием для отмены стала провальная политика Штайнмайера в отношении россии. Будучи министром иностранных дел, политик СДПГ выступал за хорошие отношения с россией – даже после незаконной аннексии Крыма и скрытого российского вторжения на Донбасс с 2014 года.

Только после российского вторжения в Украину в феврале Штайнмайер публично признал свои ошибки. В интервью BILD am Sonntag он объяснил: «Моя приверженность Nord Stream 2 была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые россия уже не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры».

Штайнмайера долгое время считали архитектором политики Германии в отношении россии, и он поддерживал хорошие отношения с министром иностранных дел Кремля сергеем лавровым. При бывшем канцлере Герхарде Шредере, который после канцлерства устроился газовым лоббистом российских энергетических компаний, Штайнмайер несколько лет возглавлял ведомство федерального канцлера.