Новости: Киев
20 октября 2022, 17:23 • Виктория Данильченко • 11370
В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Киеве для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.
Детали
McDonald's возобновил работу в двух киевских ТРЦ:
• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;
• DREAM, просп. Оболонский, 1-б.
Напомним
20 сентября впервые за время полномасштабного вторжения россии в Киеве на доставку заработали три заведения McDonald's.
Источник: УНН
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