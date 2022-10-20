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В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's

В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Киеве для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.

Детали

McDonald's возобновил работу в двух киевских ТРЦ:

• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;

• DREAM, просп. Оболонский, 1-б.

Напомним

20 сентября впервые за время полномасштабного вторжения россии в Киеве на доставку заработали три заведения McDonald's.

Источник: УНН
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