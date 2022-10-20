За три недели в российскую армию мобилизовано около 200 000 человек - Минобороны

КИЕВ. 20 октября. УНН. По состоянию на середину октября, с начала мобилизационной кампании 4 октября, в российскую армию было мобилизовано около 200 тысяч человек, которыми доукомплектовывают существующие и формируют новые батальоны. Об этом на брифинге сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

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«По состоянию на середину октября, по данным разведки, в россии призвано около 200 тысяч человек. Это примерно 66% от заявленного количества, которое они собирались собрать. По имеющимся у нас данным продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 резервных и регулярных полков и батальонов общей численностью около 146 тысяч человек. В связи с ускоренными темпами мобилизации сохраняются проблемы у нашего врага с отсутствием в достаточном количестве казарменно-жилого фонда, учебно-материальной базы и вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям», – сообщила Маляр.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что проведение мобилизации российским диктатором владимиром путиным вызывает социальные разломы.