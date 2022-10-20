В беларуси зафиксировали активное перемещение ракетных комплексов С-300

КИЕВ. 20 октября. УНН. В беларуси сегодня зафиксировали перемещение зенитных ракетных комплексов С-300 вооруженных сил рб. Об этом сообщает Telegram-канала "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 20 октября с 10:00-15:45 на трассе Р23, Минск-Шищицы (Слуцкий район, Минская область) двигалась колонна вс рб в составе:

автобус МАЗ-256;

7 тентовых МАЗов (с прицепами Кунг);

низковысотный обнаружитель (НВО) 76Н6;

командный пункт 5Н63С;

пусковая ЗРК С-300 (без контейнеров);

4 ЗРК С-300 (с контейнерами).

Цитата

«В последнюю неделю проходит ротация вс рб вдоль всей границы с Украиной. Данное перемещение может быть связано с ротацией войск», - говориться в сообщении.

Дополнение

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