ОП: в Берлин на конференцию по восстановлению Украины поедет Шмыгаль, а Зеленский готов обратиться онлайн

КИЕВ. 20 октября. УНН. На Международную экспертную конференцию по восстановлению Украины 25 октября поедет Премьер’-министр Украины Денис Шмыгаль, а Президент Украины Владимир Зеленский готов обратиться к участникам мероприятия онлайн, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский обсудил проведение конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Берлине 25 октября, с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"...собеседники уделили внимание проведению запланированной на 25 октября в Берлине Международной экспертной конференции по восстановлению Украины как одного из мероприятий немецкого председательства в "Группе семи". Владимир Зеленский выразил готовность обратиться к участникам Конференции в онлайн-формате и подтвердил участие в ней Премьер-министра Украины", сообщили в ОП.

Добавим

Кроме того, "были положительно оценены важные результаты взаимодействия в формате первых леди Украины и Германии Елены Зеленской и Эльке Бюденбендер. Это, в частности, лечение в ФРГ онкобольных детей из Украины и запуск совместного проекта Better Times Stories на Франкфуртской книжной ярмарке".

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Напомним

Как сообщал УНН, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев.