Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2805

ОП: в Берлин на конференцию по восстановлению Украины поедет Шмыгаль, а Зеленский готов обратиться онлайн

ОП: в Берлин на конференцию по восстановлению Украины поедет Шмыгаль, а Зеленский готов обратиться онлайн

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 октября. УНН. На Международную экспертную конференцию по восстановлению Украины 25 октября поедет Премьер’-министр Украины Денис Шмыгаль, а Президент Украины Владимир Зеленский готов обратиться к участникам мероприятия онлайн, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский обсудил проведение конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Берлине 25 октября, с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"...собеседники уделили внимание проведению запланированной на 25 октября в Берлине Международной экспертной конференции по восстановлению Украины как одного из мероприятий немецкого председательства в "Группе семи". Владимир Зеленский выразил готовность обратиться к участникам Конференции в онлайн-формате и подтвердил участие в ней Премьер-министра Украины", сообщили в ОП.

Добавим

Кроме того, "были положительно оценены важные результаты взаимодействия в формате первых леди Украины и Германии Елены Зеленской и Эльке Бюденбендер. Это, в частности, лечение в ФРГ онкобольных детей из Украины и запуск совместного проекта Better Times Stories на Франкфуртской книжной ярмарке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дополнительное оружие, европерспектива и визит в Украину: Зеленский поговорил с президентом Германии

Напомним

Как сообщал УНН, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.