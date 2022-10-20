111 гражданских и 35 военных: завершена эксгумация на самом большом захоронении в Лимане

КИЕВ. 20 октября. УНН. В деоккупированном Лимане Донецкой области завершена эксгумация на месте крупнейшего массового захоронения – обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ. Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

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"Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации было обнаружено два массовых захоронения. В одной локации покоились гражданские, в другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные. В результате масштабной работы, которая длилась более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ.

По состоянию на сегодня в Лимане установили 25 стихийных захоронений. Всего в освобожденных населенных пунктах обнаружили 58 таких захоронений.

Ежедневно полиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части из этих могил из-за активных боевых действий пока нет доступа.

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"Среди эксгумированных на севере Донецкой области гражданских 85 – мужчин, 66 – женщин, 5 детей, пол еще 10 человек не установлен", – информирует полиция.

В полиции подчеркнули, что впереди самое сложное – установить личность и причины смерти каждого погибшего.

"По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Есть тела с признаками насильственной смерти. Количество лиц, казненных российскими солдатами, будет обнародовано после окончания всех экспертиз", – говорится в сообщении.

Кроме того, полиция Донецкой области обращается к родственникам лиц, погибших во время оккупации Лиманской громады, сдать биологические образцы для ДНК–экспертизы. Это можно сделать в ближайшем отделении полиции.