Рекордному количеству семей с низким доходом в Великобритании грозит голод

КИЕВ. 20 октября. УНН. По данным крупнейшей в Великобритании сети продовольственных банков, в связи с кризисом стоимости жизни, резким ростом цен на продукты питания и самой высокой инфляцией за последние четыре десятилетия рекордное количество семей с низким доходом рискуют остаться голодными, передает УНН.

Детали

Согласно отчету The Guardian и Trussell Trust заявили, что в течение следующих шести месяцев резко возрастет количество домохозяйств, нуждающихся в 1,3 млн продуктовых наборов.

Исполнительный директор фонда Эмма Реви призвала правительство предложить «новый раунд адресной финансовой поддержки домохозяйств с низкими доходами зимой, чтобы предотвратить рост трудностей».

По данным британской благотворительной организации Food Foundation, уровень голода в Великобритании вырос: почти 10 миллионов взрослых и 4 миллиона детей регулярно отказываются от еды.

Недавний опрос, проведенный группой потребителей, показал в четверг, что около 85% британцев теперь тратят меньше на покупки продуктов питания.

Исследование показало, что 46% всех потребителей стало сложнее питаться здоровой пищей по сравнению с докризисным периодом.

Около 18% из них заявили, что покупают больше замороженных продуктов, которые дешевле, а 5% заявили, что покупают больше готовых блюд или блюд, приготовленных в микроволновой печи.

Около 78% из них испытывают финансовые трудности из-за роста расходов, а 42% домохозяйств реже тратят деньги на дорогие продукты питания.

Добавим

Индекс потребительских цен вырос на 10,1% за 12 месяцев до сентября 2022 года, согласно данным Управления национальной статистики. Там добавили, что рост цен на продукты питания внес наибольший вклад в инфляцию.