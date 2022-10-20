Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6555

Рекордному количеству семей с низким доходом в Великобритании грозит голод

Рекордному количеству семей с низким доходом в Великобритании грозит голод

КИЕВ. 20 октября. УНН. По данным крупнейшей в Великобритании сети продовольственных банков, в связи с кризисом стоимости жизни, резким ростом цен на продукты питания и самой высокой инфляцией за последние четыре десятилетия рекордное количество семей с низким доходом рискуют остаться голодными, передает УНН.

Детали

Согласно отчету The Guardian и Trussell Trust заявили, что в течение следующих шести месяцев резко возрастет количество домохозяйств, нуждающихся в 1,3 млн продуктовых наборов.

Исполнительный директор фонда Эмма Реви призвала правительство предложить «новый раунд адресной финансовой поддержки домохозяйств с низкими доходами зимой, чтобы предотвратить рост трудностей».

По данным британской благотворительной организации Food Foundation, уровень голода в Великобритании вырос: почти 10 миллионов взрослых и 4 миллиона детей регулярно отказываются от еды.

Недавний опрос, проведенный группой потребителей, показал в четверг, что около 85% британцев теперь тратят меньше на покупки продуктов питания.

Исследование показало, что 46% всех потребителей стало сложнее питаться здоровой пищей по сравнению с докризисным периодом.

Около 18% из них заявили, что покупают больше замороженных продуктов, которые дешевле, а 5% заявили, что покупают больше готовых блюд или блюд, приготовленных в микроволновой печи.

Около 78% из них испытывают финансовые трудности из-за роста расходов, а 42% домохозяйств реже тратят деньги на дорогие продукты питания.

Добавим

Индекс потребительских цен вырос на 10,1% за 12 месяцев до сентября 2022 года, согласно данным Управления национальной статистики. Там добавили, что рост цен на продукты питания внес наибольший вклад в инфляцию.

Источник: УНН
Теги: инфляция, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.