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Зимняя форма для ВСУ: в Минобороны говорят, что происходит распределение одежды на уровне подразделений

Зимняя форма для ВСУ: в Минобороны говорят, что происходит распределение одежды на уровне подразделений

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сейчас первоочередные потребности в зимней форме на фронте закрыты, происходит распределение одежды на уровне подразделений. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

«Относительно зимней формы, эту ситуацию мы постоянно контролируем. Первоочередные потребности на фронте по зимней одежде закрыты, это уже сотни тысяч комплектов. Сейчас активно происходит распределение той формы, которую предоставило Минобороны непосредственно на уровне подразделений», – сообщила Маляр.

Детали

За прошедшую неделю на склады поставлено более 48 тысяч зимних курток. Находится в процессе постановки на учет 27,1 тысяча, еще 8,7 тысяч едет по Украине на склады. Также более 150 тысяч – на разных этапах транспортировки за рубежом.

Кроме того, в ВСУ передано:
27,2 тысячи бронежилетов
23,4 тысячи касок
37,2 тысячи пар обуви
33 тысячи зимних шапок
70,9 тысяч курток костюма утеплителя (флиска)
92,1 тысяч комплектов демисезонного и зимнего нательного белья.

Напомним

Британская разведка сообщает, что мобилизованные россияне оснащены еще хуже, чем ранее отправленные войска рф на войну в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война, форма
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