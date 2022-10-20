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В Великобритании хотят выбрать нового премьер-министра до 31 октября

В Великобритании хотят выбрать нового премьер-министра до 31 октября

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Консервативной партии Великобритании планируют выбрать нового премьер-министра до 31 октября. Об этом сообщил глава процедурного комитета 1922 года Грэм Брейди, передает УНН со ссылкой на Sky News.

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"Я разговаривал с руководителем партии Джейком Берри, и он подтвердил, что до пятницы, 28 октября, можно будет провести голосование и завершить выборы лидера. Поэтому у нас должен быть новый лидер до финансового отчета, который состоится 31 октября", – отметил Брейди.

Напомним

Сегодня, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку.

По данным The Times, Борис Джонсон планирует выставить свою кандидатуру на эту должность.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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