"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о взрыве на Крымском мосту

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насколько ему известно, Украина не является заказчиком взрыва на Крымском мосту. Об этом он сказал в интервью CTV News, передает УНН.

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На вопрос, кто может стоять за взрывом на Крымском мосту, Зеленский ответил: «Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно. У них серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти, это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный».

Дополнение

Утром 8 октября российские местные Telegram-каналы сообщили о взрывах на Керченском мосту в Крыму.

Служба безопасности Украины прокомментировала информацию некоторых СМИ о своей роли в подрыве крымского моста. Как отметил в комментарии УНН представитель СБУ Артем Дехтяренко, официальные комментарии будут после окончательной победы.

В федеральной службе безопасности россии заявили, что организатором подрыва Крымского моста якобы является начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

После взрыва на крымском мосту обострились проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии на юге Украины.