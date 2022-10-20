Фьюри защитит титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Чисоры

КИЕВ. 20 октября. УНН. Тайсон Фьюри будет защищать свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Дерека Чисоры на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне 3 декабря, передает УНН.

Детали

34-летний боксер выйдет на ринг впервые после успешной защиты титула от Диллиана Уайта на «Уэмбли» в апреле, когда на кону стоит титул чемпиона мира по версии WBC.

Фьюри уже дважды побеждал своего британского соперника: единогласным решением судей на «Уэмбли» в июле 2011 года и три года спустя на пенсионном турнире ExCel в Лондоне.

38-летний Чисора в последний раз сражался в июле, победив Кубрата Пулева решением судей на O2 Arena.

Добавим

Этот шаг был сделан после провала переговоров о возможном объединительном титульном бое между Фьюри и Энтони Джошуа в начале этого месяца.