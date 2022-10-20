Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6855

Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой морозы не будут длительными

Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой морозы не будут длительными

КИЕВ. 20 октября. УНН. Укргидрометцентр прогнозирует, что будущей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая, передает УНН.

Цитата

«Современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные по-суточные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (1-3 месяца и более). Вместе с тем, благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, у украинских метеорологов есть возможность анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

В Укргидрометцентре сообщили, что, учитывая данные анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, можно сделать следующие выводы относительно будущей зимы 2022-23гг.:

· средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.;

· вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;

· в основном вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;

· перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

Дополнение

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее сообщал, что вероятность того, что в этом году в Украине будет суровая зима – мизерная. Морозные периоды будут короткими.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, зима
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.