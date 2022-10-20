Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой морозы не будут длительными

КИЕВ. 20 октября. УНН. Укргидрометцентр прогнозирует, что будущей зимой средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая, передает УНН.

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«Современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные по-суточные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (1-3 месяца и более). Вместе с тем, благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, у украинских метеорологов есть возможность анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

В Укргидрометцентре сообщили, что, учитывая данные анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, можно сделать следующие выводы относительно будущей зимы 2022-23гг.:

· средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.;

· вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;

· в основном вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;

· перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

Дополнение

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее сообщал, что вероятность того, что в этом году в Украине будет суровая зима – мизерная. Морозные периоды будут короткими.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое.