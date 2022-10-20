Филиппины получат военные вертолеты США после отказа от сделки с россией

КИЕВ. 20 октября. УНН. Филиппины приобретут тяжелые военные вертолеты у Соединенных Штатов, заявил в четверг президент Фердинанд Маркос-младший после отмены сделки о покупке аналогичных самолетов у россии, передает УНН ссылаясь на AFP.

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Правительство его предшественника Родриго Дутерте подписало соглашение на 16 вертолетов Ми-17 на сумму 216 миллионов долларов, но отказалось от него через несколько месяцев после вторжения россии в Украину и введения широкомасштабных санкций против Москвы.

Цитата

"Мы получили альтернативные поставки тяжелых вертолетов из Соединенных Штатов", - заявил Маркос, избранный президентом в мае, на бизнес-форуме.

"К сожалению, мы внесли первоначальный взнос российскому производителю, который мы надеемся обсудить, чтобы вернуть хотя бы процент от этой суммы", - добавил он.

"Но сделка в том виде, в котором она была уже отменена".

Детали

Маркос не уточнил, какой американский вертолет был выбран в качестве альтернативы, уточнив лишь, что они будут производиться в Польше.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Ромуальдес сообщил журналистам в августе, что Манила присматривается к Chinooks для замены Ми-17.

Дополнение

В августе Ромуальдес отдельно заявил AFP, что решение об отмене сделки по Ми-17 было вызвано войной в Украине, и что Манила также опасается нарушения закона США 2017 года, который накладывает санкции на любого, кто ведет дела с российской разведкой или оборонными секторами.

Филиппины являются давним союзником США и в 2012 году начали скромную программу военной модернизации.

До недавнего времени их оборудование включало вертолеты времен войны во Вьетнаме и военно-морские корабли времен Второй мировой войны, используемые Соединенными Штатами.