Италия начинает переговоры о новом правительстве. Коалиция спорит из-за Украины

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Италии в четверг начал консультации по формированию нового правительства после победы ультраправого лидера Джорджии Мелони на выборах в прошлом месяце. Напряженность вокруг Украины угрожает единству коалиции. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Что предшествовало

Ожидается, что 45-летняя Мелони станет первой женщиной-премьер-министром Италии после переговоров, которые должны завершиться в пятницу после того, как ее постфашистская партия «Братья Италии» заняла первое место на выборах 25 сентября.

Но в значительной степени процедурный процесс был омрачен утечкой записи экс-премьера Сильвио Берлускони, чья партия Forza Italia является частью коалиции Мелони, который рассказывает о своих теплых отношениях с Москвой и, возлагает вину за войну в Украине на Президента Зеленского.

Мелони, чья партия является евроскептиком, но которая решительно поддерживает западную поддержку Киева и санкций против россии, поздно вечером в среду выступила с заявлением, чтобы прояснить свою позицию.

«Я намерена возглавить правительство с четкой и недвусмысленной внешнеполитической линией», - сказала она после более чем 24-часового молчания по поводу утечки.

"Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического альянса".

В ее заявлении было четкое предупреждение союзникам, в число которых также входит Маттео Сальвини из ультраправой партии «Лига», который также ранее выражал свое восхищение путиным.

"Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет войти в состав правительства, даже ценой отказа от формирования правительства", - сказал Мелони.

86-летний Берлускони также заявил, что его личная и политическая позиция «не расходится с позицией итальянского правительства и Европейского Союза» в отношении Украины.

Но напряженность лишь усиливает опасения, что коалиция Мелони, сплоченная потребностью в парламентском большинстве, будет бороться за поддержку последовательной политики по иностранным и другим вопросам.

"Мелони, русская рулетка", - гласил заголовок газеты La Repubblica в четверг.

Детали

В соответствии с конституцией Италии президент Серджо Маттарелла назовет следующего премьера лишь после проведения официальных переговоров со всеми основными партиями.

Новоизбранный спикер Сената, ветеран «Братьев Италии» Игнацио Ла Русса первым прибыл в величественный президентский дворец Квиринале в Риме, где когда-то веками жили папы.

Затем пришел спикер нижней палаты парламента, за ним последовали более мелкие партии и представители главной оппозиционной партии - левоцентристской Демократической партии.

В пятницу утром настанет очередь представителей коалиции Мелони, и есть предположение, что её могут попросить сформировать правительство уже во второй половине дня в пятницу.

Затем ей нужно будет подтвердить, что она способна сформировать правительство со своими союзниками, и может быть приведена к присяге со своими министрами уже в выходные.

Однако процесс распределения высших должностей был сопряжен с трудностями, поскольку Берлускони и Сальвини, чьи партии набрали на выборах только восемь и девять процентов соответственно, что значительно ниже 26 процентов Мелони, стремятся к влиянию.

Союзника Берлускони Антонио Таджани, бывшего президента Европейского парламента, многие склонны называть следующим министром иностранных дел.

Тем временем, ветеран "Лиги" Джанкарло Джорджетти был назначен министром экономики.

Добавим

Премьер-министр Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка, возглавивший правительство национального единства в феврале 2022 года, не играет формальной роли в процессе консультаций.

В четверг он отправился на саммит Европейского союза в Брюссель и должен вернуться в Рим в пятницу днем.