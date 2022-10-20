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Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дальнейшее взаимодействие в ответ на террор рф

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дальнейшее взаимодействие в ответ на террор рф

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Игнацио Кассис. Они обсудили дальнейшее взаимодействие в ответ на террор россии, передает УНН.

Цитата

«Приветствую в Киеве Президента Швейцарии Игнацио Кассиса. Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всего нашего континента и человечности. Главная тема наших переговоров – дальнейшее взаимодействие в ответ на террор россии», - написал Зеленский в Telegram.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента Швейцарии за принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины и поддержку Швейцарией санкционных пакетов ЕС.

Дополнение

Сегодня, 20 октября в Украину приехал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Швейцария сообщила о остановке обмена налоговой информацией с российской федерацией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швейцария
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