В сентябре россияне вывели из страны 7,5 миллиарда долларов - Центробанк

КИЕВ. 20 октября. УНН. Граждане россии вывели из банков 458 млрд рублей (7,5 млрд долларов) наличными в сентябре, причем основная часть оттока пришлась на вторую половину месяца, когда возросло количество людей, покидающих страну, заявил Центробанк в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее

21 сентября путин приказал провести в россии первую со времен Второй мировой войны военную мобилизацию, стремясь призвать не менее 300 000 человек. Сотни тысяч людей покинули россию после того, как кремль объявил так называемую "частичную мобилизацию".

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"Люди... склонны снимать наличные в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но затем обычно возвращают деньги в банки", - говорится в сообщении ЦБ.

Детали

Как заявил в четверг на брифинге начальник управления банковского регулирования и анализа ЦБ Александр Данилов, отток не представляет угрозы для ликвидности банковского сектора, поскольку он был компенсирован притоком средств в размере 900 млрд рублей в компании энергетического сектора.

Тем не менее, спрос на недвижимость падает на фоне растущей неопределенности, сказал Данилов, и центральный банк теперь прогнозирует рост ипотечного кредитования в этом году на 15-18%, что меньше, чем ожидалось ранее.

На этой неделе центральный банк заявил, что частичная мобилизация в россии негативно влияет на доверие потребителей и бизнеса, добавив, что вызванное этим сокращение рабочей силы может сдерживать экономическую активность в ближайшие месяцы.