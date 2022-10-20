Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по врагу, подразделения ПВО сбили 15 дронов-камикадзе

КИЕВ. 20 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по позициям российских оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БпЛА “Shahed-136”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БпЛА “Shahed-136”», - говорится в сообщении.

Сообщается, что воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за месяц украинские защитники сбили 233 иранских Shahed. За вчера только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов.

За последние 10 дней по Украине было запущено 154 вражеские ракеты.